Redadas del ICE impactan industria de la construcción

El sueño americano ha muerto", afirmó el director ejecutivo de una asociación regional de constructores durante un foro celebrado este lunes, donde se solicitó el apoyo de líderes locales ante el impacto que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están teniendo en la industria de la construcción.

La Asociación de Constructores del Sur de Texas (STBA, por sus siglas en inglés) organizó un debate abierto para analizar las consecuencias económicas de estas redadas, no solo para el sector, sino también para las pequeñas empresas de la región. La STBA aclaró desde el principio que se trataría de una reunión no partidista y destacó la ambigüedad en la aplicación de las leyes migratorias.

La convocatoria se anunció el 10 de noviembre a través de un video en el que Mario Guerrero, director ejecutivo de STBA, hizo referencia a un video viral que mostraba una redada del ICE en una obra en McAllen. Guerrero expresó que lo que más le impactó fue la "falta de corazón" del agente durante el operativo.

"Si ven que la gente está trabajando, tengan un poco de compasión. En la construcción intervienen muchos elementos", señaló Guerrero, cuyo objetivo con el foro era abrir un diálogo sobre el impacto económico regional.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

A la reunión asistieron alrededor de 300 personas, muchas de pie por la alta afluencia. Ronnie Cavazos, presidente de STBA, pidió ayuda a los pocos funcionarios locales presentes, advirtiendo que las redadas han provocado una fuerte disminución en la actividad comercial que afecta a toda la cadena: "desde prestamistas hasta proveedores de madera, compañías de títulos y colocadores de azulejos".

"Si seguimos por este camino, veremos fracasar a muchos negocios. Necesitamos que defiendan nuestra comunidad, nuestro modo de vida, nuestra cultura", afirmó Cavazos.

Varios miembros de la industria compartieron experiencias similares. Issac Smith, copropietario de Matts Building Materials, reportó una caída notable en ventas y proyectos pospuestos, lo que ha llevado a recortes en comisiones de empleados.

"El Valle del Río Grande ha sido la zona más afectada por las redadas. Nos están atacando", dijo Smith.

Victor Garza, de BMK Concrete, empresa familiar que emplea a unas 100 residentes del valle, señaló un descenso significativo en el sector residencial: "Si los constructores no construyen casas, no necesitan concreto, ni carpinteros, ni instaladores... eso frena toda la economía".

Seby Haddad, de Lone Star National Bank y comisionado de McAllen por el Distrito 5, ofreció una perspectiva financiera: entre el 92% y 93% de los préstamos del banco en la región están vinculados a bienes raíces, lo que ilustra el efecto cascada de la desaceleración.

Jorge L. Peña, administrador de Donna y del puente internacional Donna-Rio Bravo, reportó una disminución de hasta el 12% en cruces internacionales y en la recaudación del impuesto sobre las ventas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Frente a este panorama, el alcalde de Edinburg, Omar Ochoa, reconoció la dependencia regional de los constructores, pero aclaró la limitada capacidad de los gobiernos locales para interferir en políticas federales de inmigración en los lugares de trabajo.

"Eso no significa que no podamos hacer nada", matizó.

Al cierre, Guerrero expresó comprensión hacia los líderes locales y los invitó a seguir utilizando la plataforma de STBA para beneficio de la industria.

"No pedimos que el ICE deje de hacer su trabajo. Solo que se enfoquen en quienes realmente representan una amenaza —asesinos, violadores— y no usen eso como excusa para detener a todo el mundo", concluyó.

La STBA organizará una reunión de seguimiento el 16 de enero en el Brookhaven Event Center en Pharr.