Incauta CBP más de mil libras de ´meta´

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) aseguraron más de 1,156 libras (525 kilogramos) de metanfetamina ocultas dentro de un remolque que declaraba transportar ingredientes para cereales.

¿Cómo ocurrió la incautación de metanfetamina?

El operativo se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre en el Puente Internacional Pharr-Reynosa, luego de que un camión con remolque que transportaba copos de avena procedente de México fuera sometido a una inspección secundaria. Los oficiales utilizaron equipos de escaneo no intrusivos y unidades caninas (K-9) para revisar el cargamento.

Una inspección física posterior reveló 64 paquetes con la droga, con un peso total que superaba las 1,156 libras. Según el comunicado de CBP, el valor estimado en el mercado ilegal es de $10,336,846 dólares.

Detalles confirmados sobre el operativo de CBP

"Nuestros oficiales de primera línea desmantelaron un importante intento de contrabando de metanfetamina oculta en ingredientes que no deberían estar presentes en el desayuno de nadie", declaró el director del puente, Carlos Rodríguez. "Esta incautación ilustra perfectamente cómo nuestros oficiales utilizan sus habilidades de inspección y herramientas tecnológicas para evitar que este veneno llegue a las calles de Estados Unidos".

Impacto del contrabando en la comunidad

Tras la incautación, los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) asumieron el caso para dar inicio a una investigación criminal en curso.

