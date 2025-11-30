Automovilista posiblemente ebrio provoca fatal accidente

PHARR, Texas.- Un accidente vehicular en la madrugada del sábado dejó un saldo de una persona fallecida y otra lesionada en la cuadra 5300 de la Interestatal 69 con dirección norte, informó el Departamento de Policía de Pharr.

El siniestro, que involucró a dos vehículos, obligó a trasladar a ambas víctimas a un hospital, donde una de ellas perdió la vida a causa de la gravedad de sus heridas.

El presunto responsable del choque, identificado como Alejandro Treviño, de 20 años, fue arrestado en el lugar bajo la sospecha de conducir en estado de ebriedad. El cargo inicial se elevó a homicidio involuntario por intoxicación, con una fianza fijada en $150,000 dólares.

Las autoridades advirtieron que podrían presentarse cargos adicionales conforme avance la investigación. La identidad de la persona fallecida se mantiene en reserva en espera de la notificación a sus familiares.

El caso continúa bajo investigación por las autoridades correspondientes.