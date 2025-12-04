Enfrenta cargos tras choque mortal en autopista en Pharr

El accidente mortal ocurrido el sábado en la autopista I-69 dejó a Israel Guadalupe Fuentes atrapado entre dos vehículos, luego de que el conductor presuntamente responsable chocara contra su camioneta tras haber consumido alcohol, según una declaración jurada difundida este martes.

¿Cómo ocurrió el accidente en la I-69?

Alejandro Treviño, de 20 años y residente de Edinburg, fue arrestado en la escena del choque —registrado en la cuadra 5100 de la I-69 norte— y declaró a la policía que no vio la Chevrolet Silverado de Fuentes hasta que fue demasiado tarde para evitar el impacto.

Durante el interrogatorio, Treviño admitió haber consumido alcohol horas antes del accidente.

Detalles del arresto de Alejandro Treviño

El conductor enfrenta cargos de homicidio por intoxicación y agresión por intoxicación con vehículo que causa lesiones graves. Treviño recuperó su libertad el domingo tras pagar una fianza total de $150,000 dólares en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Hidalgo.