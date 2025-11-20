Agentes detienen a tres migrantes en una casa

Un operativo se realizó la tarde de este miércoles en una vivienda donde presuntamente se alojaban migrantes indocumentados, en una acción que las autoridades vinculan con un posible centro de tráfico humano.

¿Qué ocurrió?

Christina Smallwood, portavoz de la Patrulla Fronteriza, confirmó que el allanamiento podría tratarse de una investigación relacionada con una casa de seguridad. En imágenes obtenidas en el lugar se observa al menos a tres personas siendo detenidas por agentes federales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento no se han revelado las identidades de los arrestados ni los detalles específicos de la investigación, que se mantiene activa.