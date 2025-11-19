Abuelita es acusada por maltrato animal

La Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo informó del rescate de 42 perros en una propiedad de la zona rural de Mission, tras recibir múltiples reportes de ciudadanos sobre posible maltrato animal.

De acuerdo con un comunicado oficial, los agentes acudieron el domingo a la cuadra 7300 del bulevar Santa Mónica para investigar una denuncia por crueldad animal.

¿Qué ocurrió?

Por este incidente, Blanca Ester Rodríguez, de 71 años, fue acusada este martes de crueldad contra animales, indicó Raúl González, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo. La fianza asciende a 5 mil dólares.

“Al llegar, los oficiales contactaron a un testigo que indicó haber recibido varias llamadas de vecinos preocupados, señalando que el dueño de la vivienda mantenía más de 30 perros en el lugar”, detalló la dependencia. “El testigo también reportó que varios animales parecían desnutridos y que había visto al menos dos perros sin vida en el terreno”.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras obtener el consentimiento del propietario, los agentes revisaron la propiedad y encontraron seis perros muertos en el exterior, además de numerosos caninos confinados en jaulas dentro de la residencia.

El lunes, investigadores ejecutaron una orden de decomiso mediante la cual retiraron un total de 42 perros de la vivienda. Los animales fueron trasladados al Departamento de Control Animal y Salud del Condado de Hidalgo, donde recibirán atención veterinaria, evaluación y tratamiento especializado.

Este martes, las autoridades identificaron a la presunta responsable como Blanca Ester Rodríguez, de 71 años, quien fue acusada formalmente por crueldad animal y liberada bajo fianza de 5 mil dólares. El caso continúa bajo investigación.