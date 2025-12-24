Recibe condecoración por su servicio en la frontera

Jhonier Daniel Marín, bombero de la Ciudad de Mission y sargento de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, fue condecorado por el presidente Donald Trump con la Medalla por Defensa de la Frontera con México, en reconocimiento a su servicio y liderazgo en operativos fronterizos.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo el pasado 16 de diciembre en la Casa Blanca. Marín fue seleccionado como uno de los 13 miembros del servicio a nivel nacional —entre más de 25,000 tropas calificadas— para recibir este honor, representando a la Reserva del Ejército y al servicio activo.

"Es un honor profundo ser invitado al Pentágono y a la Casa Blanca para la presentación de esta medalla. Esta experiencia ha cambiado mi vida y me ha motivado profundamente, reforzando mi compromiso de seguir sirviendo lo mejor que pueda", expresó Marín.

Su despliegue militar incluyó servicio en apoyo a la seguridad fronteriza en El Centro, California, y en Eagle Pass, Texas, donde trabajó en coordinación con la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales.

La Ciudad de Mission emitió un comunicado en el que destacó que este reconocimiento refleja el liderazgo sobresaliente, la integridad y la dedicación de Marín, "valores que representan lo mejor del Departamento de Bomberos de Mission y de nuestra comunidad".



