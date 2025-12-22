Protestan en posada por deportación migratoria

HARLINGEN, Texas.- Avanzaban lentamente por la calle, cantando villancicos y portando imágenes de la Virgen de Guadalupe. Jessica Raquel Martínez, vestida como la Virgen María, caminó por North Loop 499 bajo un cielo gris, triste y nublado, mientras aviones despegaban del Aeropuerto Internacional del Valle, visible a lo largo de toda la procesión, señala la publicación de MyRGV.

La Posada Navideña para Honrar a Todos los Migrantes, organizada por los Demócratas del Norte del Condado de Cameron, reunió el sábado a ciudadanos preocupados de todo el Valle del Río Grande. Los asistentes se congregaron para expresar su fe cristiana, celebrar el nacimiento de Cristo y manifestar su apoyo a los migrantes que, aseguran, están siendo detenidos de manera ilegal e inhumana.

La procesión se llevó a cabo a plena vista del aeropuerto, donde migrantes son deportados regularmente por vía aérea.