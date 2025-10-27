Procesan a detenido en relación a un asesinato

HARLINGEN, Texas

Emilio Medrano compareció ante la justicia y fue acusado de colisión con lesiones personales o muerte. El juez le impuso una fianza de 75 mil dólares.

Antecedentes

El lunes pasado, la policía de Harlingen arrestó a Medrano en relación con el hallazgo de un cadáver cerca del Watermill Express en esta ciudad.

El cuerpo de Stephen Miguel Guajardo, de 32 años, fue encontrado en la cuadra 1500 de North 77 Sunshine Strip, informaron las autoridades.

Anteriormente se había informado que no parecía presentar indicios de violencia doméstica, sin embargos con el avance de la información los hechos cambiaron.

Al llegar, los agentes encontraron a Guajardo tendido en una zona de césped entre dos edificios, según el comunicado de prensa.

El comunicado de prensa indicó que, tras una exhaustiva investigación, siguiendo múltiples pistas y recopilando pruebas, Medrano fue detenido el viernes en relación con el homicidio.



