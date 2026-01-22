Tiroteo policial en Mission tras reporte de secuestro

Un sospechoso fue herido y un agente policial fue trasladado a observación tras un intercambio de disparos el miércoles por la tarde en Mission, luego de que las autoridades respondieran a un reporte de secuestro en curso.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:04 p.m. en el 121 South Shary Road, frente al IBC Bank. En una publicación oficial, la ciudad de Mission detalló que, al llegar al lugar, un individuo dentro de un vehículo blanco abrió fuego contra los oficiales, impactando varias unidades policiales y edificios cercanos.

¿Cómo ocurrió el intercambio de disparos en Mission?

Los agentes respondieron al fuego, hiriendo al presunto atacante, quien fue trasladado a un hospital local. Su condición médica se desconoce en este momento. Una segunda persona fue detenida sin lesiones.

Detalles del tiroteo y estado de los involucrados

Un oficial de la Policía de Mission fue llevado al hospital como medida de precaución para observación, y se espera que se recupere sin complicaciones. La investigación del presunto secuestro y el bienestar de la víctima, quien coopera con las autoridades, está a cargo del Departamento de Policía de Mission. De forma paralela, el tiroteo entre el sospechoso y la policía es investigado por los Texas Rangers, protocolo estándar en incidentes con participación de agentes.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Las autoridades aseguraron que no existe ninguna amenaza actual para la seguridad pública y que ambas investigaciones continúan en curso. No se han revelado las identidades de los sospechosos involucrados.