Encuentran a 43 inmigrantes ilegales en una casa de seguridad

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos desmantelaron una presunta operación de escondite en la tarde del 1 de diciembre, lo que resultó en el arresto de 43 inmigrantes ilegales de varios países. En colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, los agentes realizaron una visita de inspección a una residencia en Mission.

Detalles sobre la operación de la Patrulla Fronteriza

Al entrar, descubrieron a 43 presuntos inmigrantes indocumentados escondidos dentro de la pequeña casa en condiciones precarias e insalubres. Los inmigrantes son originarios de México, Honduras, Guatemala, Colombia, Perú, El Salvador y Ecuador.

Condiciones de los inmigrantes en la residencia

Las condiciones en las que se encontraban los inmigrantes eran alarmantes, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales y organizaciones de derechos humanos.

Colaboración entre autoridades en el operativo

Este operativo es parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el tráfico de personas y garantizar la seguridad en la frontera.