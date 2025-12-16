Arrestan a individuo tras un cateo por narcóticos

Harlingen, Texas.- Sergio Olivo, de 60 años , fue detenido tras un cateo por narcóticos en una residencia de la carretera Breedlove, donde las autoridades aseguraron drogas y un arma, informó este lunes la Policía de Harlingen. Durante el operativo, los oficiales decomisaron una escopeta , aproximadamente 1.32 gramos de crack y 189.64 gramos de cocaína . Olivo enfrenta cargos por fabricación y distribución de sustancia controlada, así como por posesión ilegal de arma de fuego por parte de un delincuente. Su fianza fue fijada en 110 mil dólares .

Detalles del operativo policial en Harlingen

El incidente ocurrió el miércoles 26 de noviembre. En el operativo participaron la Unidad de Crimen Organizado, la Unidad de Investigaciones Criminales, la Unidad de Supresión del Crimen y oficiales K9 del Departamento de Policía de Harlingen, según detalló un comunicado oficial.

Cargos enfrentados por Sergio Olivo tras su detención

Sergio Olivo enfrenta serios cargos que incluyen la fabricación y distribución de sustancias controladas, así como la posesión ilegal de un arma de fuego, lo que podría acarrear consecuencias legales significativas.