Confesa de disparar a hombre con un rifle

MISSION, Texas.- El juez le impuso este martes una fianza de 1 millón de dólares para la mujer acusada de matar de un disparo a un hombre en el área rural de Mission.

Kayla Alejandra González, de 19 años, fue detenida, el lunes, unas horas después de ocurrido el incidente, por agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo.

González fue identificada como la mujer causante del tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes n el 4200 de J&A Drive, y que dejó sin vida a un hombre de 43 años.

De acuerdo con los registros judiciales, los agentes respondieron a un reporte de disparos en la zona y encontraron el cuerpo sin vida de Gerardo Treviño.

Durante una entrevista con los investigadores, González admitió haber disparado a Treviño en la cabeza con un rifle negro con cinta roja.

Los agentes encontraron un rifle que coincidía con la descripción en el lugar de los hechos, según se informó.

De acuerdo con las autoridades, Gonzalez y Treviño se conocían, pero hasta el momento se desconoce cual era su relación exactamente, según un portavoz de la oficina del sheriff, siguen investigando para determinar motivo para el tiroteo.

Durante su comparecencia ante el juez el martes, la acusada aceptó haberle disparado a la víctima en la cabeza.

Según la denuncia, los agentes respondieron a un informe de disparos en el área y descubrieron el cuerpo de Gerardo Treviño, de 43 años.