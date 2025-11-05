Honran la vida y legado de Angelina Resendiz

MISSION, Texas.- Con profundo respeto y emotividad, familiares, amigos, miembros del servicio y veteranos se reunieron en el Cementerio Estatal de Veteranos de Mission para rendir homenaje a la marinera de la Armada de los Estados Unidos, Angelina Resendiz, quien falleció a principios de este año en Virginia.

El encuentro, realizado en la víspera de su cumpleaños número 22, fue descrito por su madre, Esmeralda Castle, como "una culminación de su servicio y un homenaje a todo lo que representó".

"Es significativo porque ella fue significativa para su servicio", expresó Castle entre lágrimas, recordando la pasión y entrega de su hija hacia la Marina y su país.

Durante la ceremonia, familiares y amigos compartieron anécdotas y recuerdos que reflejaron la alegría, disciplina y nobleza de Angelina. Entre los presentes se encontraba Roberto Sánchez, amigo cercano de la familia, quien la orientó durante su proceso de ingreso a la Armada.

"Ella tenía una convicción admirable. Quería servir, aprender y crecer. Fue un honor verla cumplir ese sueño", comentó.

Resendiz, quien se desempeñaba en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, fue reportada desaparecida y posteriormente encontrada sin vida fuera de la base. Las autoridades informaron que un compañero marinero enfrenta actualmente cargos en relación con su muerte.

Pese al dolor, la familia de Angelina mantiene viva su memoria a través del compromiso con la verdad y la justicia.

"El cierre llegará cuando lo que le sucedió a ella y a muchos otros ya no vuelva a pasar. Su vida seguirá inspirando a otros a no callar y a luchar por un cambio", afirmó su madre.

El homenaje concluyó con un momento de oración y el depósito de sus cenizas en el camposanto, donde ahora reposa entre héroes, como símbolo de honor, valentía y amor eterno.

