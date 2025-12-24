Familia busca a hombre desaparecido en Mission

La familia de Jesús Leal García, de 37 años, solicita la ayuda del público para localizarlo, luego de que desapareciera el pasado lunes 15 de diciembre en esta ciudad.

Leal García fue visto por última vez en los alrededores del restaurante Taco Palenque, ubicado en el centro comercial Market at Sharyland Place, en el 2420 Este de la autopista 83.

Su madre, María García Pérez, describe a su hijo como una persona no violenta y reveló que enfrenta problemas de memoria, lo cual incrementa la preocupación. "Él nunca se pierde. Me preocupa que ahorita no sepa ni cómo se llama. Dijeron que lo vieron descalzo y con la mirada perdida", declaró angustiada. La familia teme por su seguridad debido a su condición. Piden a cualquier persona que lo vea que se comunique de inmediato con las autoridades o llame directamente al número de la familia: (956) 890-8147.







