Celebra Mission CISD subvención de 100 md

¡Del aula a la clínica, los estudiantes de Mission CISD están en movimiento! El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Mission (Mission CISD) recibió una subvención de $100,000 de Workforce Solutions para crear el Fondo de Pasantías en Salud , un programa diseñado para brindar a los estudiantes de preparatoria una valiosa experiencia práctica en entornos de atención médica.

El anuncio y la entrega del cheque se llevaron a cabo el jueves 4 de septiembre de 2025 en el Anexo de Mission CISD , donde los líderes del distrito, representantes de Workforce Solutions, estudiantes de Mission CISD y socios comunitarios se reunieron para celebrar este importante hito.

El Fondo de Pasantías en Salud apoyará a aproximadamente 120 estudiantes certificados en ciencias de la salud en dos escuelas preparatorias de Mission CISD durante los próximos 12 meses. A través del programa, los estudiantes adquirirán experiencia práctica en hospitales, clínicas y otros centros de salud, preparándolos para futuras carreras en uno de los campos más demandados de la región.

Edilberto Flores, Superintendente Asistente de Recursos Humanos y Servicios de Apoyo de Mission CISD, enfatizó cómo el apoyo beneficia directamente a los estudiantes.

Esta inversión de Workforce Solutions representa una gran oportunidad para nuestros estudiantes. Envía un mensaje claro: su futuro importa y su potencial es valorado. En nombre de nuestros estudiantes, familias y personal, agradecemos sinceramente a Workforce Solutions por su generosidad.

Esta asociación está ayudando a fortalecer la reserva de profesionales sanitarios capacitados y al mismo tiempo apoya a los estudiantes para que estén preparados profesionalmente antes de graduarse.

Francisco Almaraz, CEO de Workforce Solutions, destacó la importancia de la educación en la preparación de la futura fuerza laboral sanitaria, afirmando:

La demanda de atención médica sigue creciendo en el Valle del Río Grande, y esta iniciativa es realmente revolucionaria. Al preparar a los estudiantes con las habilidades y experiencias que necesitan, Mission CISD nos ayuda a construir una estabilidad laboral a largo plazo en nuestra región”, afirmó Almaraz.