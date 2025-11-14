Transforman estiércol en "oro" para jardines

El Programa de Agricultura del Distrito Escolar de Mission lanza una iniciativa comunitaria para fomentar el cuidado de las plantas.

El estiércol, rico en nutrientes, es ideal para jardines, césped y plantas de flores. "Estamos transformando literalmente los desechos de la granja en oro para el jardín", dijo Jorge Flores, director de Educación Técnica y Profesional (CTE) de Mission CISD.

Explicó Flores que ese oro verde es beneficioso para todos. "Nuestro programa agrícola estudiantil reduce los residuos y las familias locales obtienen un impulso gratuito para lograr suelos más sanos y flores más abundantes".

¿Qué detalles tiene la entrega de estiércol?

Como parte de la iniciativa, el último jueves de cada mes el distrito escolar distribuirá, sin costo alguno, a las residentes del área este estiércol para que fortalezcan y reaviven sus jardines. El único requisito es que las personas interesadas traigan sus propios recipientes, cubetas o remolques para facilitar la recolección.

Detalles del evento

· Qué: Entrega GRATUITA de estiércol (para uso en el jardín)

· Cuándo: El último jueves de cada mes, de 9:00 A.M a 12:00 del mediodía (hasta agotar existencias)

· Dónde: Instalaciones Agrícolas José Correa

· 1207 W Griffin Pkwy, Mission, TX 78572

· Qué traer: Sus propios recipientes, cubos o remolque para la carga

· Nota: Solo para uso en exteriores/jardín. Sujeto a disponibilidad.

· Contacto: Jorge Flores, Director de CTE

· Oficina: (956) 323-5500

· Correo electrónico: jorge.flores1@mcisd.org

¿Cuál es el impacto de esta iniciativa?

La entrega de estiércol no solo busca mejorar los jardines de las familias, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Al reducir los residuos de la granja, se promueve un ciclo de sostenibilidad que beneficia a toda la comunidad. Además, se fomenta la participación activa de los residentes en el cuidado de sus espacios verdes, lo que puede resultar en un entorno más saludable y atractivo.