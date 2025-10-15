Celebran a más de 30 graduados de verano

MISSION, TEXAS.- Puede que el verano haya terminado, pero para más de 30 estudiantes del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Mission (CISD), un nuevo capítulo apenas comienza.

Las familias llenaron el Centro de Artes Escénicas Veterans Memorial para una íntima y emotiva Ceremonia de Graduación de Verano en honor a los graduados de verano de la Generación 2025 de las Preparatorias Mission y Veterans Memorial.

A diferencia de las graduaciones de primavera, que eran más grandes, esta ceremonia, más pequeña, tuvo un toque personal único, ya que familias, maestros y amigos se reunieron para celebrar a los estudiantes que demostraron resiliencia y determinación.

Cada uno de los graduados completó sus créditos restantes a través del programa de verano de Mission CISD, una oportunidad que les permitió alcanzar este hito y graduarse oficialmente junto con sus compañeros.

"En nombre de la Junta Directiva, del liderazgo de Mission CISD y en el mío propio, estamos muy orgullosos de ustedes y de su arduo trabajo", dijo el Dr. Cris Valdez, Superintendente de Escuelas de Mission CISD. "Sabemos que su camino hasta aquí no siempre fue fácil, pero con el apoyo de su familia y nuestros maestros, perseveraron. Hoy, nos recuerdan a todos lo que la determinación y el apoyo pueden lograr".

Los graduados caminaron orgullosos por el escenario mientras sus nombres eran pronunciados por el director de la Preparatoria Mission, José E. Mejía II, y el director de la Preparatoria Veterans Memorial, Raúl Luna, quienes les ofrecieron palabras de aliento. "Cada camino hacia la graduación es diferente", dijo el director Mejía. "Lo importante es que cada uno de ustedes encontró su camino hasta aquí, con perseverancia, esperanza y el apoyo de quienes creen en ustedes".

El director Luna agregó: "Han demostrado que el verano no es solo una época para ponerse al día. Es una época para avanzar. Estamos ansiosos por ver sus próximos logros". La ceremonia concluyó con aplausos, sonrisas y un sentimiento de orgullo compartido, ya que Mission CISD reafirmó su compromiso de brindar diversas vías hacia el éxito. Eventos como este sirven como recordatorio de que la trayectoria de cada estudiante merece ser celebrada y que la perseverancia realmente da sus frutos.

GRADUADOS

Mission High School:

Josué Iván Carbarín, Samuel James Cavazos, Kacey Kaylyn García, Domonick Manuel Garza, Vianney Garza, Ester Sarai Mazariegos, Alejandro Moreno Jr., Ximena Ordóñez, Jessica Leeane Pérez, Rodrigo Ramírez Barrios, José Emiliano Rodríguez, Janelle Kianna Rubio, Gerardo Damián Soto Pérez, Rose Marie Torres, Héctor Alexis Valeriano.

Escuela secundaria Veterans Memorial:

Álvaro Bravo, Jason Ramsés Cavazos, Adán García, Bryan Jacob Garza, Kendra Claudette Garza, Allyson Nicole González, Nataliley Mariey Guerrero, Jaziel Leos, Eli Samuel López, Estefany López, Jackeline Monreal, José Ángel Ortiz-Gutiérrez, Jessica Renee Pérez, Marlyssa Reyes, Amanda Josie Rivas, Fátima Nataly Rodríguez, Federico Torres, Daniel Cruz Treviño, Joan Anthony Vergara.

Mientras Mission CISD continúa su misión de preparar a los estudiantes para la universidad, la carrera y la vida, esta ceremonia especial de verano es un testimonio de la creencia inquebrantable del distrito de que cada estudiante merece la oportunidad de graduarse y avanzar con confianza hacia su futuro.