Donan 700 bolsas de útiles escolares

MISSION, Texas

El equipo del almacén del Distrito Escolar Mission CISD, recogió 87 cajas llenas de suministros esenciales como parte del Día del Cuidado de este año: ¡Proyecto FreshStart!

Un gran agradecimiento a United Way por su generosidad al donar 700 bolsas de útiles escolares que marcarán una diferencia significativa para nuestros estudiantes.

Gracias, United Way of South Texas, no solo por contribuir, sino por ser verdaderos socios para abordar las necesidades críticas de la comunidad.