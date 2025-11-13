Desciende la matrícula del distrito escolar de Harlingen

HARLINGEN, Texas.- La matrícula estudiantil del distrito escolar descendió a 16,199 alumnos el mes pasado, una cifra inferior a la proyección de 16,300 que se había estimado.

De acuerdo con Shane Strurphart, vocero del distrito, al elaborar el nuevo presupuesto —de $222.9 millones de dólares—, los integrantes de la junta escolar proyectaron una inscripción de 16,300 estudiantes. La matrícula del ciclo anterior fue de 16,763 alumnos.

Por otro lado, el saldo del fondo que cubre el funcionamiento general del distrito y sus operaciones de servicios de alimentación ascendía a $30.9 millones de dólares al cierre de septiembre, según informó Ida Ambriz, superintendente asistente de Servicios Comerciales del distrito, durante una reunión de la junta este martes.

Explicó que, aunque el total de activos del distrito era de $41.3 millones de dólares, con un servicio de deuda de $1.1 millones, sus pasivos totales sumaban $10.3 millones, con un servicio de deuda de $3.7 millones.

Aunque el distrito comenzará a recaudar ingresos por impuestos prediales este mes, el servicio de deuda de septiembre mostró un saldo negativo de $2 millones de dólares tras los pagos de bonos realizados en agosto, señaló Ambriz, quien aseguró: "Eso se repondrá pronto".

A finales de septiembre, el fondo general del distrito había recaudado $34.1 millones en ingresos, de los cuales $29.3 millones provinieron de pagos estatales, detalló Ambriz. En tanto, los gastos ascendieron a $35.7 millones, lo que generó un déficit de $1.6 millones.

El próximo mes, las autoridades planean iniciar una revisión de los niveles de personal del distrito, agregó.

En julio, el distrito inició el año con un saldo en fondos de $28 millones, un mes después de que se cerrara la contabilidad del año anterior con $26 millones en reservas de efectivo.

Este año, se están combinando los saldos del fondo general y del fondo de servicios de alimentación, explicó Ambriz.

El año pasado, las autoridades trabajaron en la reducción de costos luego de que la administración del anterior superintendente, J.A. González, retirara $23.2 millones de las reservas de efectivo —de un saldo total de $40 millones— para cubrir costos operativos, incluidos gastos no presupuestados. Esto redujo las reservas a $17.7 millones al inicio del ciclo 2024-2025.

A lo largo del año, la superintendente Verónica Kortan encabezó la implementación de un nuevo plan fiscal que redujo costos y ajustó las plantillas de personal, lo que incluyó la eliminación de aproximadamente 100 puestos, 22 de ellos en la oficina central del distrito.