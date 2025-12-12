Acusan de asesinato a mujer

Una mujer de 19 años fue formalmente acusada de asesinato tras admitir que disparó en la cabeza a un hombre de 43 años durante un altercado en la zona rural de Mission, según informó la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo.

Detalles del altercado que llevó al asesinato

Kayla Alejandra González, originaria de Palmview, está acusada de la muerte de Gerardo Treviño, ocurrida alrededor de la 1:37 a.m. del 20 de octubre en la cuadra 4200 de J&A Drive. De acuerdo con la declaración jurada de causa probable, González admitió haber disparado a Treviño en la cabeza.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Testigos relataron a la policía que una mujer abandonó el lugar con un rifle después de los hechos, arma que presuntamente fue recuperada posteriormente. La joven fue imputada el 25 de noviembre y se espera que comparezca este lunes ante el juez de distrito estatal Bobby Flores para la lectura formal de cargos.

Testigos relatan lo ocurrido en la escena

Actualmente, González permanece bajo custodia en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Hidalgo, con una fianza fijada en un millón de dólares.