Arrestan a excomisionado por conducir alcoholizado

HARLINGEN, Texas.- El excomisionado municipal Robert Allen Leftwich fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, según una lista de la cárcel de Harlingen.

Leftwich fue ingresado en la cárcel municipal de Harlingen a las 12:10 a. m. del miércoles y está acusado de un delito menor de clase B por conducir en estado de ebriedad, según el informe.

En el departamento de policía, el sargento Larry Moore no tenía información disponible sobre el lugar del arresto la noche del día de las elecciones. El personal del departamento de registros dijo que no pudo proporcionar la primera página del informe del incidente del arresto porque un supervisor estaba ausente.

No se pudo contactar a Leftwich para obtener comentarios el miércoles por la mañana.

El miércoles por la tarde, el excomisionado compareció ante el Tribunal Municipal de Harlingen, donde recibió una fianza de reconocimiento personal de $4,000. Ha permanecido encarcelado desde su arresto.

Leftwich, un corredor de bienes raíces, formó parte de la comisión municipal de 2007 a 2013, cuando optó por no postularse para la reelección

Durante años, Leftwich ha criticado las administraciones del gobierno de la ciudad de Harlingen, desde la administración del ex alcalde Chris Boswell hasta la de la alcaldesa Norma Sepúlveda.

Durante las reuniones de la comisión municipal, Leftwich ha subido al podio afirmando que la comisión ha estado aprobando la tasa impositiva aprobada por los votantes del estado, generando dólares de impuestos para ayudar a financiar las operaciones de la ciudad, en lugar de la tasa impositiva sin nuevos ingresos.