Avanzan a competencia del concurso de Marcha

MISSION, Texas.- Meses de ensayos, perfeccionamiento musical y marchas de precisión dieron sus frutos para las galardonadas bandas del Distrito Escolar Independiente de Mission (Mission CISD). Tanto la Banda Patriota de la Preparatoria Veterans Memorial (VMHS) como la Banda Eagle de la Preparatoria Mission (MHS) obtuvieron las mejores calificaciones en el Concurso Regional de Marchas de Fútbol Americano de la Zona Oeste 2025, celebrado en el Estadio La Joya ISD.

Ambas bandas recibieron calificaciones de División Uno – Superior, las más altas posibles a nivel regional, lo que les permite avanzar al Concurso de Bandas de Marcha UIL 5A Área G.

Según la Liga Interescolar Universitaria (UIL), las bandas de marcha de competición se evalúan en función de su interpretación musical, precisión visual y diseño general. Las bandas Patriot y Eagle impresionaron a los jueces con su arte, dominio técnico y presencia escénica, destacándose entre algunos de los conjuntos más talentosos de la región.

La Banda Patriota de VMHS, bajo la dirección del director de banda Gabriel Molina, cautivó al público con su producción de 2025, "Amantes Desdichados", una historia de amor escrita entre las estrellas. Las directoras de banda Regina Cantu, Emily De Leon y Sophia Garcia guiaron al conjunto durante su presentación.

La banda MHS Eagle, dirigida por el Dr. Saul Torres, deslumbró con su espectáculo "Aves de Presa", un despliegue de efectos visuales y precisión musical. El grupo estuvo guiado en el campo por los directores de banda Arielle Torres, Noah Duncan y Angel Salinas.

Carlos García, director de Bellas Artes del distrito escolar independiente de Mission (Mission CISD), compartió su orgullo por ambos programas:

"No podría estar más orgulloso de nuestros estudiantes y directores", dijo García. "Cualquiera que haya visto ensayar a estas bandas sabe la pasión que le ponen a cada nota y a cada paso. Su arduo trabajo, las largas horas y su pasión se hicieron evidentes este fin de semana. Estamos ansiosos por verlos seguir creciendo y representar con orgullo a Mission CISD en las competencias regionales".