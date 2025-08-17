Dos personas heridas en choque y volcadura

Dos personas heridas en choque y volcaduraEl automóvil impactó al camión, provocando que este se volcara de costado.
Dos personas se están recuperando después de que se registrara la volcadura de un automóvil ayer sábado cerca de las 8:30 am cerca de Inspiration Road y Business 83. La parte delantera de un automóvil plateado está destrozada y un camión de carga está volcado de costado.
El jefe de bomberos de Mission, Mike Silva, afirma que el auto impactó al camión, provocando su volcadura. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves.
A DETALLE:
Lugar del accidente: Cerca de Inspiration Road y Business 83 en Mission, Texas.
Hora del accidente: Alrededor de las 8:30 am de este sábado.
Vehículos involucrados: Un automóvil plateado y un camión de carga.
Business 83 es una ruta importante en Mission, Texas, que conecta con otras vías como Inspiration Road.
La intersección de Inspiration Road y Business 83 es una zona con bastante tráfico, considerando que Business 83 es una de las principales calles de Mission.
