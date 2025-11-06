Incauta CBP más de 1 mdd en metanfetamina

MISSION, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en el Puente Internacional Anzaldúas interceptaron $1,034,670 en presunta metanfetamina oculta en un vehículo.

El 27 de octubre, oficiales de la CBP en el Puente Internacional Anzaldúas encontraron una camioneta Dodge Ram 1500 que intentaba ingresar a los EE. UU. desde México. El vehículo fue seleccionado para una inspección más detallada utilizando equipo de inspección no intrusivo. La inspección física condujo al descubrimiento de 76 paquetes de presunta metanfetamina con un peso combinado de 115.74 libras (52.50 kg) ocultos dentro del vehículo.

“Como demuestra esta incautación, nuestros oficiales de primera línea de la CBP continúan utilizando todas nuestras herramientas y tecnología al máximo de su potencial”, dijo el director del puerto, Carlos Rodríguez, del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzaldúas.

Los agentes de la CBP OFO incautaron los narcóticos y el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación penal.