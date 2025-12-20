Caen 2 sujetos tras cateo antidrogas en Harlingen

Israel García Jr., de 47 años, y Tomás Anzaldúa, de 34 años, fueron arrestados este jueves 18 de diciembre durante un operativo conjunto contra el narcotráfico en el oeste de la ciudad. La incursión se llevó a cabo en la cuadra 500 de la avenida W. Tyler, ejecutada por la Unidad de Crimen Organizado, la Unidad de Supresión del Crimen y elementos de la Policía de Harlingen. En el lugar, los oficiales aseguraron 8.62 gramos de cocaína en piedra (crack).

García Jr. fue acusado formalmente de fabricación y distribución de una sustancia controlada. Por su parte, Anzaldúa fue detenido en base a una orden de arresto pendiente por robo, emitida previamente por el Departamento de Policía de la ciudad de Elsa.



