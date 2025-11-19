Aún sin reclamar el premio de un boleto de Lotto Texas

La cuenta regresiva ha comenzado: un premio de Lotto Texas por 78 millones de dólares, correspondiente a un boleto vendido en una conocida tienda de artículos de pesca de Brownsville, sigue sin ser reclamado.

¿Qué ocurrió?

El boleto ganador debe coincidir con los seis números sorteados el sábado: 7-17-23-28-39-48. Quien lo tenga dispone de 180 días a partir del 15 de noviembre para presentarse y reclamar el premio.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

De acuerdo con la Lotería de Texas, el boleto ganador se adquirió en Gordon´s Bait & Tackle. El ganador seleccionó en su momento la opción de cobro en efectivo, por lo que, de reclamarse, recibirá aproximadamente 43.6 millones de dólares antes de impuestos.