Aún sin reclamar el premio de un boleto de Lotto Texas

Aún sin reclamar el premio de un boleto de Lotto TexasLos números ganadores son 7-17-23-28-39-48 y el plazo para reclamar es de 180 días.
La cuenta regresiva ha comenzado: un premio de Lotto Texas por 78 millones de dólares, correspondiente a un boleto vendido en una conocida tienda de artículos de pesca de Brownsville, sigue sin ser reclamado.
¿Qué ocurrió?
El boleto ganador debe coincidir con los seis números sorteados el sábado: 7-17-23-28-39-48. Quien lo tenga dispone de 180 días a partir del 15 de noviembre para presentarse y reclamar el premio.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
De acuerdo con la Lotería de Texas, el boleto ganador se adquirió en Gordon´s Bait & Tackle. El ganador seleccionó en su momento la opción de cobro en efectivo, por lo que, de reclamarse, recibirá aproximadamente 43.6 millones de dólares antes de impuestos.
