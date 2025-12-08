Interceptan armas y cargadores en cruce internacional Anzaldúas

MISSION, Texas.- Oficiales de la CBP en el Puente Internacional Anzaldúas realizaron un aseguramiento significativo durante una acción de inspección de salida, al descubrir 30 pistolas y 61 cargadores de distintos calibres ocultos en una camioneta Chevrolet Silverado gris que pretendía ingresar a México.

La inspección se llevó a cabo el 3 de diciembre mediante equipo de revisión no intrusiva y posterior revisión física, lo que permitió localizar el armamento oculto dentro del vehículo. Además, se incautaron 3,000 dólares en efectivo, identificados como producto de actividades ilícitas.

Carlos Rodríguez, director del puerto Hidalgo/Pharr/Anzaldúas, señaló: "Este decomiso de armas refleja nuestro compromiso de seguir trabajando para limitar el acceso de armas al crimen organizado en México".

Tras el hallazgo, la CBP entregó el vehículo, las armas y los cargadores al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), cuyos oficiales arrestaron al conductor y lo trasladaron a la cárcel del condado.