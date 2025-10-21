Hallan a hombre sin vida en vivienda de Mission

MISSION.- La Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo identificó a un hombre que fue encontrado muerto en la zona rural de Mission la madrugada del lunes.

Según un comunicado de prensa, los agentes respondieron al bloque 4200 de J & A Drive aproximadamente a la 1:37 am después de informes de disparos.

Una vez allí, los agentes encontraron a Gerardo Treviño, de 43 años, muerto en la escena.

"Los testigos informaron que una mujer adulta abandonó el lugar inmediatamente después del incidente", declaró el comunicado de prensa. "Los agentes localizaron y detuvieron a la sospechosa en las inmediaciones".

El sospechoso, que no ha sido identificado, se encuentra actualmente bajo custodia y será acusado formalmente este martes.

Los investigadores también recuperaron un arma en la escena que se cree que fue utilizada en el homicidio.

El caso está siendo investigado activamente por investigadores de delitos mayores.

"Animamos a los testigos que tengan información adicional sobre este caso a que se presenten", decía el comunicado.

"Les instamos a que se comuniquen con la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo al 956-383-8114. Si desean permanecer anónimos, pueden llamar a la línea directa de Crime Stoppers del Condado de Hidalgo al 956-668-TIPS (8477).

También pueden enviar una denuncia anónima a través de la aplicación para teléfonos inteligentes ´P3 TIPS´".