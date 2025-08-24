Intensfican patrullaje para atrapar conductores ebrios

Como parte de la campaña "Conduce Sobrio, sin Arrepentimientos" del Departamento de Transporte de Texas, previa al fin de semana del Día del Trabajo, la Policía de Harlingen y los agentes del orden público de todo Texas aumentarán el patrullaje por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI) para identificar y detener a los conductores ebrios en lugares de alto riesgo.

El patrullaje se concentrará durante los momentos en que los accidentes relacionados con el alcohol son más frecuentes.

Para lograrlo, la Policía de Harlingen y otras agencias del orden público en Texas aumentarán el patrullaje en lugares de alto riesgo y en momentos en que los accidentes relacionados con el alcohol son más frecuentes.

El objetivo principal es reducir el número de accidentes de tráfico relacionados con DWI en Texas. La campaña destaca las graves consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, como:

Accidentes y lesiones graves

Arrestos y multas

Consecuencias legales y financieras duraderas

Además, enfatiza la importancia de encontrar un conductor sobrio y ofrece diversas opciones disponibles, como:

Designar un conductor sobrio

Utilizar servicios de transporte compartido o taxis

Pedir a un amigo o familiar que conduzca

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está trabajando con agencias del orden público en todo el estado para intensificar los esfuerzos de identificación y arresto de conductores ebrios desde el 15 de agosto hasta el 1 de septiembre, coincidiendo con el período nacional de intensificación de la aplicación de la ley patrocinado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).