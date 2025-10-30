Planean reducir los límites de velocidad en Harlingen

HARLINGEN, Texas.- En los últimos cuatro años, han aparecido más de 130 reductores de velocidad en las calles de los barrios de toda la ciudad.

Algunos conductores los maldicen calificándolos de "molestias", dijo el comisionado municipal René Pérez, quien solicitó la instalación del primer reductor de velocidad.

Pero las autoridades argumentan que las grandes placas de goma podrían estar salvando vidas.

"El público lo exige", dijo el comisionado Frank Morales.

En toda la ciudad, los conductores que exceden la velocidad son una de las mayores preocupaciones de los residentes.

"La queja más frecuente y recurrente que he recibido en los últimos tres años ha sido la del exceso de velocidad en las zonas residenciales, que provoca accidentes", declaró el comisionado Daniel López, responsable del Distrito 2. "Desde la esquina de las avenidas Vinson y Sterling hasta la curva de las calles Taylor y 17, hemos tenido numerosos accidentes evitables porque los conductores no respetan las normas de tráfico".

Desde que el jefe de policía Alfredo Alvear asumió el cargo a principios de este año, el departamento de policía ha aumentado los patrullajes y los agentes están realizando más controles de tráfico.

"La presencia policial y el control del tráfico en los barrios han tenido un impacto asombroso", dijo López. "Los agentes están haciendo notar su presencia mediante controles de tráfico y el despliegue del radar móvil, que avisa a los conductores de que pueden estar conduciendo por encima del límite de velocidad y registra esta información para el análisis policial".

Ahora, las autoridades están intensificando sus operativos contra los conductores que exceden la velocidad.

Instalar reductores

En el Ayuntamiento están planeando una ordenanza para reducir los límites de velocidad en zonas residenciales de 30 a 20 mph.

"Si eso funciona, tendremos menos motivos para instalar reductores de velocidad", dijo Morales, y agregó que sus costos han aumentado de aproximadamente $3,500 a $4,000 a aproximadamente $11,000 a $12,000 en los últimos tres a seis meses.

En 2022, Pérez pidió que se instalara el primer reductor de velocidad del programa en Traxler Way después de impulsar una ordenanza que permitiera a la ciudad instalarlos en carreteras que carecen de bordillos y cunetas.

"Antes de esta comisión, no había muchos reductores de velocidad", dijo. "Antes, era muy difícil colocarlos".

Mientras hacía campaña para su cargo, los residentes de Traxler Way pidieron ayuda para tomar medidas enérgicas contra los conductores que excedían la velocidad, dijo Pérez.

"Los residentes estaban preocupados por su seguridad", dijo. "Había niños jugando y los autos circulaban a alta velocidad. No se sentían seguros. Me enorgullece haber redactado la ordenanza que facilitó la instalación de reductores de velocidad en los vecindarios".

Tras la aparición de unos 137 badenes en toda la ciudad, algunos conductores se están enfadando, haciendo retumbar los gruesos bultos de goma bajo las señales de límite de velocidad de 5 mph.

"Recibimos algunas quejas", dijo Pérez. "Algunas personas están en contra. Algunos las ven como una molestia, pero pueden salvar vidas y proteger a nuestros hijos, y eso es lo que realmente importa. Prefiero una molestia si salva vidas, especialmente de niños".