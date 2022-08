Incidente trágico en escuela

Las autoridades investigan la muerte de un niño de 5 años que fue encontrado dentro de un vehículo, aunque aún se desconocen las causas.

El menor de edad, fue descubierto inconsciente dentro de un automóvil estacionado en la primaria Dr. Américo Paredes el jueves por la tarde.

Durante una conferencia de prensa el viernes por la mañana, el jefe de la policía de La Joya ISD, Raúl González, dijo que la policía encontró al niño inconsciente en el vehículo de un miembro del personal personal del campus.

Fue el jueves alrededor de las 16:00 horas que se recibió el llamado de emergencia.

"El menor fue llevado a la enfermería de la escuela donde se le dieron los primero auxilios, incluidos los procedimientos de CPR. También llegó personal médico local para ayudar, pero sus esfuerzos por resucitar al niño no tuvieron éxito", dijo González.

También se dijo que el vehículo donde fue encontrado el menor pertenece a un empleado de la escuela, era su familiar, aunque las autoridades del distrito escolar fueron enfáticos al aclarar que este es un caso aislado.

González dijo que no se proporcionarán detalles adicionales en este momento ya que el incidente está bajo investigación.

No está claro si el menor murió como resultado de haber sido dejado dentro de un vehículo caliente, pero la superintendente, Gisela Sáenz calificó la muerte del menor como un "incidente trágico y aislado", ofreciendo las condolencias del distrito a los familiares.

Como resultado de la tragedia, el distrito escolar ha puesto a disposición de los estudiantes y personal recursos especiales para ayudar a sobrellevar lo sucedido.

Funcionarios de la escuela ofrecieron las condolencias del distrito a los familiares de la víctima.

INTENTARON SALVARLO

El nombre del menor no fue revelado.

El niño fue llevado a la oficina de la enfermera en el campus, donde se intentaron los procedimientos de RCP.

El personal médico también llegó para ayudar, pero sus esfuerzos por resucitar al niño no tuvieron éxito, dijo González.

Un portavoz de La Joya ISD dijo que el distrito no proporcionará más detalles ya que el caso sigue bajo investigación.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo está investigando el incidente.