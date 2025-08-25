Capacitan policías en situaciones de riesgo

Miembros del Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de La Joya completaron recientemente el Curso C3 Pathways - Gestión Avanzada de Incidentes con Tiradores Activos (ASIM), donde fueron reconocidos por su compromiso con la seguridad escolar.

Esta capacitación, la primera de su tipo que se ofrece en el Valle del Río Grande, se centró en estrategias basadas en evidencia para detener amenazas, realizar rescates y gestionar el entorno del incidente.

David Torres, coordinador de Gestión de Emergencias y el capitán Luis López reprentaron al distrito escolar en la capacitación intensiva, que incluyó estrategias multidisciplinarias de gestión de incidentes diseñadas para acelerar la toma de decisiones y reducir la confusión durante eventos de alto estrés.

"Este curso es muy relevante para los distritos escolares que deben planificar para los peores escenarios, protegiendo a la vez a los estudiantes y al personal", declaró Torres.

Al finalizar el curso, Torres y López recibieron la Moneda del Desafío, un premio otorgado a los equipos que demuestran un trabajo en equipo excepcional, adaptabilidad y capacidad para asumir múltiples roles durante los ejercicios prácticos.

"Este reconocimiento garantiza que el Distrito Escolar Independiente de La Joya esté preparado para planificar ante los peores escenarios, a la vez que continúa protegiendo a los estudiantes y al personal", subrayó Torres, para agregar que este reconocimiento reafirma la continua inversión en la seguridad de las escuelas y al mismo tiempo destaca el compromiso del distrito con la seguridad.



