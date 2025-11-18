Fallece estudiante de secundaria Palmview

El Distrito Escolar Independiente de La Joya confirmó que Gilbert Govea, estudiante de la secundaria Palmview, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido el pasado fin de semana.

En un comunicado, la superintendente Marcey Sorensen expresó: "Nuestro corazón está con la familia de Gilbert, sus amigos y todas las personas que lo conocieron y lo querían. Una pérdida como esta impacta a toda nuestra comunidad".

El distrito activó de inmediato a su equipo de apoyo, integrado por consejeros y personal escolar, para brindar acompañamiento emocional a los estudiantes que lo necesiten.

"Momentos como este nos recuerdan lo importante que es cuidarnos unos a otros y buscar ayuda cuando la necesitamos", enfatizó el mensaje dirigido a la comunidad escolar.

¿Qué recursos ofrece el distrito escolar?