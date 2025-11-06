Mamdani advierte a Trump que NY luchará contra sus amenazas

NUEVA YORK.- Zohran Mamdani no perdió tiempo como alcalde electo de la ciudad de Nueva York antes de dirigirse al hombre que amenazó no sólo con retirarle fondos a la ciudad, sino también con arrestarlo y deportarlo si ganaba los comicios.

"Donald Trump, sé que estás viendo esto, así que tengo unas palabras para ti: sube el volumen", manifestó Mamdani, un demócrata, al presidente republicano desde el escenario en su fiesta de victoria en Brooklyn.

Emitió un desafío directo al presidente. "Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", declaró.

La proclamación ilustra cómo ambos hombres se han aprovechado mutuamente como adversarios políticamente ventajosos, ya que Mamdani ha ascendido de legislador estatal desconocido a estrella demócrata nacional y Trump ha presentado al Partido Demócrata actual como radical y fuera de contacto con los votantes.

El día después de la elección, Trump se refirió repetidamente a Mamdani durante una conferencia de negocios en Miami, describiendo al alcalde electo como una pesadilla que prometió combatir mientras vinculaba a otros políticos demócratas con la nueva estrella política de su partido.

"Si quieren ver lo que los demócratas del Congreso desean hacer con Estados Unidos, sólo miren el resultado de la elección de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande del país", dijo Trump.

Mamdani, quien nació en Uganda y se naturalizó estadounidense después de graduarse de la universidad, continuó presentándose como el emblema de la resistencia contra el presidente, quien ha perseguido una agenda agresiva y antiinmigrante durante su segundo mandato.

"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante", afirmó en su discurso de victoria. "Así que escúchame, presidente Trump, cuando digo esto: Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por todos nosotros".

Trump, quien ha pasado meses insultando a Mamdani y advirtiendo que la ciudad se arruinaría si él ganaba, parecía estar mirando el discurso.

"...así comienza", publicó en las redes sociales mientras Mamdani hablaba.

Mamdani, un socialdemócrata que hizo campaña en base a promesas progresistas y un optimismo alegre que contrasta marcadamente con las tácticas más oscuras y de línea dura de Trump, seguramente seguirá enfrentando los persistentes ataques políticos del presidente, junto con un gobierno federal que podría intentar frustrar su agenda. Sin embargo, sigue sin estar claro exactamente cómo planea Trump responder y si los tribunales lo detendrán.

"Alcalde Trump"

Nueva York hasta ahora ha salido relativamente ilesa de los embates del gobierno federal, que ha enviado a la Guardia Nacional a ciudades como Los Ángeles y Washington. El actual alcalde, Eric Adams, disfrutó de una alianza inusual con el presidente republicano, cuya administración desestimó un caso federal de corrupción contra el alcalde a cambio de que el alcalde ayudara a la agenda de inmigración del presidente.

Pero durante meses, Trump ha amenazado con recortar la financiación federal a la ciudad y tomar el control total si Mamdani ganaba, amenazas que se convirtieron en un pilar de las campañas de los rivales de Mamdani.

Mamdani dice que intentará "blindar" la ciudad contra Trump

En su primera conferencia de prensa como alcalde electo el miércoles, Mamdani reconoció que el exresidente más poderoso de la ciudad será uno de los principales desafíos que tendrá como gobernante municipal.

"Los neoyorquinos enfrentan crisis gemelas en este momento: una administración autoritaria y una crisis de asequibilidad", manifestó. "Y será mi trabajo cumplir con ambas".

Mamdani habló sobre "blindar" la ciudad de Nueva York contra Trump, lo que, según él, implica "proteger a los que menos poder tienen contra el hombre que más poder tiene en este país".

Pero Mamdani reiteró varias veces que está dispuesto a trabajar con cualquiera, incluso con Trump, si pueden ayudar a los neoyorquinos. Dijo que ni el presidente ni nadie de la Casa Blanca se ha comunicado con él tras su victoria.

Trump pareció insinuar el miércoles que podría estar dispuesto a trabajar con Mamdani también.

"Queremos que Nueva York tenga éxito", dijo Trump. "Lo ayudaremos, un poco, tal vez".

ECOS DE DONALD

Hace casi una década, Trump era el candidato audaz pero no probado que logró una notable victoria política al construir una coalición populista, aprovechar las redes sociales, comandar la atención de los medios y prometer una ola de cambio.

Esas mismas cualidades han ayudado a Mamdani a ascender para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad natal de Trump y la ciudad más grande del país.

Mamdani ofreció el miércoles un vistazo temprano a la forma en que intentará usar esos mensajes contra el presidente. Criticó el alto costo de los comestibles, algo que Trump mencionó repetidamente durante la campaña del año pasado, y señaló que la negativa del mandatario de financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria está "haciendo más difícil pagar esos mismos comestibles cuyo precio él criticaba no hace mucho tiempo".

Pero en lugar de ver a Mamdani como un análogo demócrata de su propio camino hacia el poder, Trump lo ha presentado como un antagonista y una razón por la que podría buscar castigar o tomar la ciudad.