Legado político de Cheney genera opiniones divididas

CHEYENNE, Wyoming.- Las estrellas políticas a menudo suben y bajan, pero pocas han tenido una trayectoria más notable que Dick Cheney en Wyoming, su estado natal.

El martes, el estado puso las banderas a media asta por orden del gobernador republicano horas después de que Cheney falleciera a los 84 años. Algunos políticos de la entidad ofrecieron elogios, en ocasiones mesurados, al exvicepresidente.

Pero para una amplia mayoría de votantes de Wyoming, el fallecido político fue una persona non grata durante más de cinco años, cuando su reputación se desplomó en medio de la devastadora política del presidente Donald Trump.

El mandatario criticó a Cheney por la prolongada y costosa guerra de Irak, y a su hija, la exrepresentante republicana Liz Cheney, por decir que Trump nunca debería volver a la Casa Blanca tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Esto enfadó a muchos residentes, como Jeanine Stebbing, de Cheyenne, para quien el colmo fue la idea de que Trump no debería ser reelegido.

"No había apertura mental. Nada sobre, ´Entendemos que nuestros vecinos apoyan a Trump´. Solo la idea de que todos éramos estúpidos, así es como se sentía", dijo Stebbing el martes.

El golpe final para la familia Cheney en Wyoming llegó en 2022, cuando Trump apoyó a la abogada agraria Harriet Hageman para oponerse a Liz Cheney por un cuarto mandato como representante federal del estado. Hageman obtuvo dos tercios de los votos en las primarias republicanas, una victoria decisiva en un estado con tan pocos demócratas que las elecciones generales se consideran irrelevantes para las grandes contiendas.

La mayor queja de Trump, en última instancia, fue que Liz Cheney votó para destituirlo, y luego colideró la investigación del Congreso sobre su papel en el ataque. En Wyoming, una creencia predominante era que Liz Cheney parecía más enfocada en derribar a Trump que en representar al estado.

"Estaba muy decepcionada de que, ya sabes, alguien que vino de este estado fuera tan obstinadamente ciega ante cualquier cosa que no fuera lo que ella quería hacer. Y él se unió también", dijo Stebbing.

Ni siquiera el respaldo de Dick Cheney a su hija sobre Hageman, y de Kamala Harris sobre Trump el año pasado, hizo una diferencia, ya que el atractivo del actual mandatario en Wyoming no hizo más que crecer. Trump ganó el estado por un margen mayor que en cualquier otro en 2016, 2020 y 2024, el año de su margen más amplio en el estado.