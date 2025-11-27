Arrestan a exmaestro acusado de violación

Un exmaestro acusado de agresión sexual a menores, quien había huido a Perú tras ser imputado, fue capturado y extraditado a Houston para enfrentar los cargos en su contra.

¿Qué ocurrió?

Wilbert Sequeiros, de 60 años, compareció este miércoles ante un tribunal de primera instancia del condado Harris luego de ser puesto bajo custodia. Su captura y repatriación fue resultado de un operativo conjunto entre los Alguaciles de Estados Unidos, autoridades peruanas, INTERPOL y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Sequeiros, quien se desempeñó como maestro de primaria y entrenador de fútbol, está acusado de agredir sexualmente al menos a siete menores —niños y niñas de entre 7 y 10 años— mientras trabajaba en los distritos escolares de Houston y Klein entre 2014 y 2019. Las primeras denuncias surgieron en 2019, lo que derivó en su arresto inicial en 2020. No obstante, tras quedar en libertad bajo fianza, huyó a Perú, donde permaneció hasta su captura y regreso a Texas en noviembre.

¿Cuál es la situación actual?

Actualmente enfrenta una fianza de $250,000 dólares mientras espera el desarrollo del proceso legal.