Impulsan Wall Street las favoritas de la IA

Más ganancias para Nvidia, Amazon y otras superestrellas de la IA impulsaron a Wall Street el lunes.

El S&P 500 subió 0,2% y se acercó a su máximo histórico establecido la semana pasada, a pesar de que la mayoría de las acciones en el índice cayeron. El promedio industrial Dow Jones bajó 226 puntos, o 0,5%, y el compuesto Nasdaq ganó 0,5%.

¿Qué ocurrió?

Nvidia fue la principal fuerza en el S&P 500, tal como lo ha sido durante todo el año. La compañía de chips subió 2,2% el lunes y ha ganado 54,1% en lo que va de 2025. Amazon fue la segunda fuerza que impulsó el mercado al alza. Avanzó 4% después de anunciar un acuerdo de 38.000 millones de dólares con OpenAI, que utilizará los servicios de computación en la nube de Amazon para ejecutar sus cargas de trabajo de IA.

IREN, un proveedor de servicios en la nube de IA, saltó 11,5% después de que Microsoft anunciara un contrato de 9.700 millones de dólares con él que dará al gigante tecnológico acceso a algunos de los chips de Nvidia. Palantir Technologies, que llegó al día con una impresionante ganancia del 165% en lo que va del año, subió otro 3,3%.

Los corredores impulsaron a la favorita de la IA en las últimas horas antes de que la compañía de plataformas de datos informara sus últimos resultados trimestrales después de que cerrara el mercado.

¿Cuál es la situación del mercado?

Las empresas en todo el mercado de valores de Estados Unidos necesitarán cumplir con las expectativas de crecimiento en utilidades para justificar las grandes ganancias en los precios de sus acciones desde abril. La crítica ha estado aumentando de que el mercado estadounidense en general, y las acciones de IA en particular, se han vuelto demasiado caros y podrían estar inflándose en una burbuja peligrosa similar al colapso de las puntocom del 2000.

En su mayoría, las empresas han estado cumpliendo con las altas expectativas de ganancias. Cuatro de cada cinco empresas en el S&P 500 han superado las previsiones de los analistas hasta ahora en esta temporada de informes, según FactSet. Con aproximadamente dos tercios de todos los informes del S&P 500 presentados, las empresas en el índice están en camino de entregar un crecimiento saludable de casi el 11% en comparación con el año anterior.

En el lado perdedor de Wall Street el lunes estuvo Kimberly-Clark, que cayó 14,6% después de decir que compraría Kenvue en un acuerdo que la valora en 48.700 millones de dólares. Kenvue, que vende Tylenol, Band-Aids y Listerine, saltó 12,3%.

A fin de cuentas, el S&P 500 subió 11,77 puntos para quedar en 6.851,97. El Dow cayó 226,19 unidades y cerró en 47.336,68, y el compuesto Nasdaq subió 109,77 puntos y se ubicó en 23.834,72.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,11% a 4,10%.

¿Qué dice el informe sobre manufactura?

Un informe desalentador sobre la manufactura en Estados Unidos indicó que la actividad se redujo el mes pasado más de lo que esperaban los economistas. Varios fabricantes dijeron a los encuestadores del Instituto de Gestión de Suministros que los aranceles del presidente Donald Trump están causando dolor financiero. "La incertidumbre se ha convertido en preocupación sobre cómo las amenazas arancelarias están afectando nuestro negocio", dijo un fabricante de productos químicos a la encuesta. "Los pedidos están bajando en la mayoría de las divisiones, y hemos reducido nuestras expectativas financieras para 2025". "En general, el negocio está realmente tenso", dijo otro fabricante a la encuesta.

En los mercados de valores en el extranjero, los índices estuvieron mixtos en Europa tras un cierre más fuerte en Asia.