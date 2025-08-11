Arrestan 41 sospechosos por tráfico y uso de armas

Como ha ocurrido desde 1980, en Texas ganan los republicanos. Con el 60% de los votos escrutados, el expresidente Trump gana la elección en este Estado con el 54% de los votos, mientras que Kamala Harris se lleva el 45%. Las encuestas de la elección presidencial de 2024 ya lo predijeron. Según el promedio de sondeos de FiveThirtyEight, el expresidente Donald Trump lideraba la intención de voto en este territorio con un 51,2%, siete puntos porcentuales por encima de la actual vicepresidenta Kamala Harris, que contaba con el 44,1%.

Trump se lleva así los 40 votos del Colegio Electoral texano, el segundo con más miembros después de California, que tiene 54, pero aún insuficientes para ganar la Casa Blanca. Un candidato presidencial necesita una mayoría de 270 votos electorales para cantar victoria, y el resultado de esta elección dependerá directamente de quien gane en los Estados bisagra. La batalla por la Casa Blanca se reduce a lo que suceda en Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada.

¿Cuál fue el resultado de las elecciones presidenciales 2020 en Texas?

Texas tiene una influencia fundamental en los votos del Colegio Electoral, pero no es considerado un Estado en juego. Es territorio republicano. La última vez que los texanos se inclinaron por un candidato demócrata a la presidencia fue en 1976, cuando ganó Jimmy Carter. En las elecciones de 2020, Donald Trump ganó por un 52,1%, mientras que el presidente Joe Biden recibió un 46,5%.

Resultado de las elecciones presidenciales 2024

De los 30 millones de texanos, más de once millones estaban convocados a las urnas este 5 de noviembre para elegir entre cuatro candidatos a la presidencia. A continuación, el resultado del Colegio Electoral.

Resultados de las elecciones para el Senado federal por Texas

Los demócratas tienen actualmente la mayoría en el Senado, pero los resultados electorales de este 5 de noviembre podrían cambiar el mapa político del mismo. De los 100 escaños con los que cuenta la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos, 34 están en juego en estos comicios.

El caso de Texas se convirtió en una de las competencias más seguidas de esta elección, marcada por una fuerte polarización entre el senador republicano Ted Cruz y el representante demócrata Colin Allred. Cruz, quien lleva 12 años en el Senado, ha dado la batalla por su reelección apelando a la poderosa base ultraconservadora del Estado. Por su parte, su rival, un exjugador de fútbol americano convertido en abogado de derechos civiles, ha devuelto el optimismo a los texanos demócratas, quienes no mandan a nadie a la Cámara Alta desde 1988. “Soy el texano más bipartidista del Congreso, soy el completo opuesto al senador Ted Cruz, el más extremo del Senado, quizá el más radical en los últimos 30 años”, aseguró Allred la noche del debate entre los aspirantes. Con el 60% del voto escrutado, la tendencia favorece a Cruz, pero aún no es irreversible.