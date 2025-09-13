Sospechoso desdeñaba opiniones de Charlie K.

Un hombre de 22 años de Utah que fue arrestado y acusado de asesinato en relación con la muerte de Charlie Kirk albergaba un profundo desdén por los puntos de vista del activista conservador e indicó a un miembro de su familia que era responsable del ataque, dijeron las autoridades el viernes.

El arresto marcó un avance importante en un caso que conmocionó al país y generó nuevas alarmas sobre la violencia política en un Estados Unidos profundamente polarizado.

Tyler Robinson se había vuelto "más político" en el periodo previo al ataque y mencionó durante una cena con la familia que Kirk visitaría Utah, dijo el gobernador Spencer Cox en una conferencia de prensa. El gobernador republicano citó como evidencia mensajes grabados en los casquillos de bala encontrados en el rifle que las autoridades creen que se usó en el ataque, así como mensajes de una aplicación de chat atribuidos al sospechoso que un coinquilino compartió con las autoridades.

El gobernador agradeció a la familia de Robinson por ayudar a entregarlo a las autoridades.

"Señoras y señores, lo tenemos", dijo Cox poco después de que el arresto fuera anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump en el programa "Fox & Friends" de Fox News.

Se cree que Robinson actuó solo, y la investigación está en curso, añadió Cox. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato, delitos con armas y obstrucción. Se esperaba que fuera formalmente acusado el martes antes de una comparecencia inicial en la corte.

El arresto de Robinson el jueves por la noche culminó una búsqueda de un día y medio que apenas horas antes parecía estancada, cuando las autoridades pidieron pistas e información al público. El asesinato cometido mientras Kirk hablaba en la Universidad del Valle de Utah resonó en todo el país debido a su gran influencia en los círculos conservadores, sus estrechas conexiones con Trump y por las preguntas que planteó sobre el creciente costo de la violencia política que ha abarcado todo el espectro ideológico.

Nuevos detalles

sobre la evidencia

Las autoridades aún no han revelado un motivo, pero describieron evidencia que, según dijeron, podría arrojar luz sobre el asesinato.

Esto incluye grabados en casquillos de bala, incluido uno que decía: "Oye, fascista. Piensa rápido", dijo Cox.

Además, un compañero de cuarto compartió con las autoridades mensajes de la aplicación de chat Discord que involucraban a un contacto llamado Tyler y donde se hablaba de un rifle envuelto en una toalla, balas grabadas y una mira, dijo el gobernador. Un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo fue encontrado en una toalla en un área boscosa en el camino que los investigadores creen que Robinson tomó después de disparar desde un techo y luego huir.

La ropa que el sospechoso llevaba cuando fue confrontado por la policía el jueves por la noche era consistente con lo que tenía puesto cuando llegó al campus, y un miembro de la familia confirmó que conducía un Dodge Challenger gris como el que se vio en el video de vigilancia que grabó a Robinson conduciendo a la universidad el día del tiroteo, dijo Cox.