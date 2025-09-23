Sismo de magnitud 4.3 sacude área de Bahía de San Francisco

Un sismo de magnitud 4,3 despertó a varias personas con una fuerte sacudida en el área de la Bahía de San Francisco la madrugada del lunes. El temblor ocurrió al este-sureste de Berkeley, al otro lado de la bahía de San Francisco, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se registró poco antes de las 3:00 de la mañana, hora local.

No se reportaron heridos ni daños mayores, pero algunos negocios informaron que tuvieron ventanas rotas y que mercancía cayó de los estantes.

"Las cosas se estaban sacudiendo en nuestra sala de redacción", publicó Dave Clark, presentador de KTVU-TV. "Sorprendió a todos".

Bay Area Rapid Transit (BART), el sistema de transporte metropolitano de la región, publicó en X que sus trenes estaban funcionando a velocidades reducidas mientras completaban inspecciones de seguridad en las vías. BART indicó que los trenes volvieron al servicio regular alrededor del mediodía .

Las estaciones de noticias reportaron que algunas personas en Salinas, a unos 161 kilómetros (100 millas) al sur, sintieron el temblor.