Sismo de magnitud 4.3 sacude área de Bahía de San Francisco

Sismo de magnitud 4.3 sacude área de Bahía de San FranciscoEl temblor de magnitud 4.3 en San Francisco despertó a varios residentes con una fuerte sacudida.
Un sismo de magnitud 4,3 despertó a varias personas con una fuerte sacudida en el área de la Bahía de San Francisco la madrugada del lunes. El temblor ocurrió al este-sureste de Berkeley, al otro lado de la bahía de San Francisco, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se registró poco antes de las 3:00 de la mañana, hora local.
No se reportaron heridos ni daños mayores, pero algunos negocios informaron que tuvieron ventanas rotas y que mercancía cayó de los estantes.
"Las cosas se estaban sacudiendo en nuestra sala de redacción", publicó Dave Clark, presentador de KTVU-TV. "Sorprendió a todos".
Bay Area Rapid Transit (BART), el sistema de transporte metropolitano de la región, publicó en X que sus trenes estaban funcionando a velocidades reducidas mientras completaban inspecciones de seguridad en las vías. BART indicó que los trenes volvieron al servicio regular alrededor del mediodía .
Las estaciones de noticias reportaron que algunas personas en Salinas, a unos 161 kilómetros (100 millas) al sur, sintieron el temblor.
"En cuanto a los terremotos, este es uno de esos donde la gente los siente, pero no hay muchos impactos", comentó Brayden Murdock del Servicio Meteorológico Nacional en Monterey.