Distrito escolar pacta con padres que demandaron por las clases a distancia

LOS ÁNGELES.- El distrito escolar de Los Ángeles ha llegado a un acuerdo para resolver una demanda presentada por padres que alegaban que el programa de aprendizaje a distancia utilizado durante la pandemia de COVID-19 no cumplía con los estándares educativos estatales y perjudicaba desproporcionadamente a los estudiantes negros y latinos, informó un abogado de las familias. Los abogados de los padres que presentaron la demanda colectiva en 2020 indicaron que el acuerdo requeriría que el segundo distrito escolar más grande del país ofrezca al menos 45 horas de servicios de tutoría significativos al año a más de 100.000 de sus estudiantes más vulnerables durante los próximos tres años, además de capacitación para maestros y evaluaciones obligatorias. El objetivo es ayudar a los estudiantes más desfavorecidos del distrito, señalaron los abogados. El acuerdo debe ser aprobado por el tribunal para entrar en vigor. "Durante casi cinco años, hemos luchado incansablemente en nombre de los estudiantes y sus familias para hacer cumplir el derecho constitucional de los estudiantes a la igualdad educativa básica", declaró Edward Hillenbrand, uno de los abogados pro bono de los demandantes, en un comunicado el miércoles.

Se envió un mensaje solicitando comentarios al distrito escolar de Los Ángeles.

El acuerdo pone fin a una batalla legal de cinco años sobre los programas de aprendizaje a distancia durante el cierre de escuelas por la pandemia. El caso fue desestimado en 2021 una vez que las escuelas reabrieron, pero los padres, que han sido apoyados por las organizaciones educativas sin fines de lucro Parent Revolution e Innovate Public Schools, apelaron. Un tribunal de apelaciones estatal reinstauró el caso dos años después.