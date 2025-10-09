Ignoran a donde se enviarán las tropas

El gobernador de Illinois dijo el miércoles que aún ignora dónde enviará el gobierno del presidente Donald Trump a las tropas de la Guardia Nacional que se han reportado en una instalación de entrenamiento del Ejército al suroeste de Chicago, donde se han levantado cercas adicionales y lonas para bloquear la vista del público.

Mientras tanto, Trump lanzó nuevas críticas desde Washington, asegurando en redes sociales que el gobernador de Illinois JB Pritzker y el alcalde de Chicago Brandon Johnson ambos demócratas, "deberían estar en la cárcel" por no proteger a los agentes federales durante las redadas de inmigración.

Trump cumplió esta semana con sus amenazas de enviar tropas a Illinois con la llegada de miembros de la Guardia Nacional de Texas a un Centro de Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood. Aún no se da a conocer públicamente su papel exacto aunque, contrario a lo que afirman las estadísticas, el mandatario ha afirmado en repetidas ocasiones que las grandes ciudades gobernadas por demócratas están abrumadas por el crimen. También se han producido enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes frente a un edificio de inmigración a las afueras de Chicago.

"El gobierno federal no se ha comunicado con nosotros de ninguna manera sobre sus movimientos de tropas", dijo Pritzker a los periodistas en Chicago. "No puedo creer que tenga que decir ´movimientos de tropas´ en una ciudad estadounidense, pero de eso estamos hablando".

Un juez ayudará a determinar cuántos soldados hay en las calles: el jueves se realizará una audiencia judicial en torno a una solicitud que presentaron Illinois y Chicago para declarar ilegal el despliegue de la Guardia. Asimismo, un tribunal de apelaciones programó una audiencia ese mismo día sobre las intenciones del gobierno de enviar a la Guardia Nacional a Portland, Oregon. Una jueza bloqueó ese intento el fin de semana.

Y en Memphis, Tennessee, la Guardia podría llegar para el viernes, aunque no se sabe cuántos soldados arribarán. El gobernador, el republicano Bill Lee, recibió con beneplácito la medida, diciendo que podrían ayudar a la policía.

La Ley Posse Comitatus, promulgada hace casi 150 años, limita el papel del ejército en la aplicación de leyes locales. Sin embargo, Trump ha dicho que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, la cual le permite a un presidente enviar militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o desafían la ley federal.

"Esto es sobre autoritarismo. De avivar el miedo", dijo Johnson. "Se trata de incumplir la Constitución, lo que le daría mucho más control sobre nuestras ciudades estadounidenses".

Al preguntarle sobre los deseos de Trump de enviarlo a prisión, Pritzker extendió los brazos y le dijo a MSNBC: "Si vienes por mi gente, tienes que pasar por mí. Así que ven por mí".

En Portland, las protestas nocturnas en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que se han prolongado durante meses, continuaron el martes por la noche. En junio, la policía declaró un disturbio, y ha habido enfrentamientos menores desde entonces.