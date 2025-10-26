Impone Trump a Canadá gravamen extra de 10%

A BORDO DEL AIR FORCE ONE.- El presidente Donald Trump afirmó el sábado que planea aumentar los aranceles a las importaciones de productos canadienses en un 10% adicional debido a un anuncio televisivo contra esos gravámenes emitido por la provincia de Ontario.

En el anuncio se utilizan las palabras del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles de Estados Unidos, lo que enfureció a Trump, quien dijo que pondría fin a las negociaciones comerciales con Canadá. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, afirmó que retiraría el anuncio después del fin de semana. Dicho material se emitió el viernes por la noche durante el primer juego de la Serie Mundial.

"Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron correr anoche durante la Serie Mundial, sabiendo que era un FRAUDE", escribió Trump en su plataforma Truth Social mientras volaba a bordo del Air Force One hacia Malasia.

"Debido a su grave tergiversación de los hechos y su acto hostil, estoy aumentando el arancel sobre Canadá en un 10% por encima de lo que pagan ahora".

Hasta el momento se desconoce cuándo entrará en vigor el alza del 10% o si se aplicará a todas las mercancías canadienses.

La economía de Canadá recibió un duro golpe por los aranceles de Trump, y el primer ministro del país, Mark Carney, ha tratado de trabajar con el mandatario estadounidense para reducirlos. Más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos, y casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en mercancías y servicios cruzan diariamente la frontera.

Muchos productos canadienses han sido afectados por un arancel de 35%, mientras que el acero y el aluminio enfrentan gravámenes de 50%. Los productos energéticos tienen una tasa menor, de 10%, mientras que otras mercancías amparadas por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá están exentos. Se prevé que dicho acuerdo comercial sea revisado próximamente. Trump negoció el acuerdo en su primer mandato, pero desde entonces ha perdido el interés en él.

Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney asistirán a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia. Sin embargo, el mandatario estadounidense dijo a los periodistas que viajaban con él que no tenía intención de reunirse con su homólogo canadiense.

Trump señaló que el anuncio tergiversa la postura de Reagan, un presidente que sirvió dos mandatos y que sigue siendo una figura amada en el Partido Republicano. Sin embargo, el difunto presidente se mostraba cauteloso sobre los aranceles y dedicó gran parte del discurso de 1987 presentado en el anuncio de Ontario a presentar argumentos contra esos gravámenes.

Trump se ha quejado de que el anuncio tiene por objetivo influir en la Corte Suprema de Estados Unidos antes de la presentación de argumentos prevista para el próximo mes, en la que se decidirá si el mandatario tiene el poder para imponer sus aranceles generalizados, que son una parte clave de su estrategia económica.