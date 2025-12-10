Detienen a dos jóvenes por presunto tráfico de personas

Dos hombres fueron arrestados por agentes del Alguacil del Condado de Webb tras ser sorprendidos transportando a dos migrantes indocumentados en un vehículo que intentó evadir un punto de control fronterizo.

Detalles del arresto en la Interestatal 35

Los detenidos fueron identificados como Tristan Nwoko, de 18 años, quien manejaba, y Jeremiah Shelley, de 19 años, quien viajaba como copiloto de un Honda Accord gris. El arresto se produjo este lunes 8 de diciembre alrededor de las 4:15 p.m. en la milla 30 de la Interestatal 35, luego de que el vehículo tomara un camino lateral para evitar el puesto de revisión de la Patrulla Fronteriza.

Identificación de los detenidos y circunstancias

Tras detener el auto, los agentes encontraron en el asiento trasero a dos personas migrantes en situación irregular, cuyas nacionalidades no fueron especificadas.