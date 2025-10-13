Tiroteo: mueren 4 y veinte heridos

ISLA STA. HELENA, Carolina del Sur.- Un tiroteo en un concurrido bar en una isla considerada como la comunidad Gullah más grande de la costa de Carolina del Sur dejó cuatro personas muertas y al menos 20 heridas, informaron las autoridades el domingo.

Una multitud se encontraba dentro del Willie´s Bar and Grill, en la Isla St. Helena, cuando agentes de la policía del condado llegaron y encontraron a varias personas con heridas de bala a primeras horas del domingo.

"Gritos, pánico y miedo", señaló el propietario del bar, Willie Turral, en su descripción del tiroteo. Estaba adentro cuando escuchó disparos fuera del bar.

La policía del condado de Beaufort informó en un comunicado en la red social X que muchas personas corrieron hacia negocios cercanos para resguardarse de los disparos.

"Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos su paciencia mientras continuamos investigando este incidente. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos", decía el comunicado.

Entre los heridos, hay cuatro en estado crítico que se encuentran hospitalizados. No se reveló la identidad de las víctimas.

Turral dijo que el bar estaba lleno para un evento de exalumnos del Colegio Battery Creek en Beaufort, a unos 16 kilómetros (10 millas) al noroeste de la Isla St . Helena. Añadió que la multitud se estaba divirtiendo cuando iniciaron los disparos.

"Fue aterrador", dijo. "Personas sin saber realmente qué está pasando afuera, personas tratando de ponerse a salvo".

La legisladora Nancy Mace publicó en X que estaba "Completamente destrozada al enterarse del devastador tiroteo en el condado de Beaufort".

Se estima que al menos 5.000 habitantes de la isla son descendientes de esclavos que trabajaron en plantaciones de arroz de la zona antes de ser liberados tras la Guerra Civil.

Willie´s Bar and Grill se anuncia como un lugar que sirve auténtica cocina Gullah.

"No somos sólo un restaurante, sino un pilar comunitario comprometido a retribuir, especialmente a nuestra juventud", dice su sitio web.

El bar organizó recientemente un evento llamado "One Gullah Nation", una exposición de arte con narración de cuentos y poesía.

EL DATO

- Se estima que al menos 5.000 habitantes de la Isla St. Helena son descendientes de esclavos que trabajaron en plantaciones de arroz de la zona antes de ser liberados tras la Guerra Civil.