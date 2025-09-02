Mueren dos adultos y 7 niños heridos en percance vehicular

NASHVILLE, Tennessee.- Dos adultos murieron y siete niños resultaron heridos luego de un accidente en un parque para vehículos todoterreno en Alabama, informaron las autoridades. Ninguna de las víctimas llevaba puesto un arnés o sujeción en el vehículo todoterreno.

El RZR —un vehículo todo terreno—abarrotado con nueve personas, chocó el sábado contra otro auto de este tipo, se volcó y se estrelló contra un árbol en Indian Mountain ATV Park en Piedmont, informó el director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Cherokee, Shawn Rogers, durante una conferencia de prensa el domingo.

El conductor salió disparado del vehículo y fue declarado muerto en el lugar del incidente.

El jefe de policía del condado de Cherokee, Jeff Shaver, dijo que, al parecer, el conductor operaba el vehículo a alta velocidad al momento del choque. El conductor del otro vehículo intentó evitar la colisión.

La policía del condado aguarda los resultados de toxicología para determinar si el alcohol fue un factor. Es ilegal poseer alcohol fuera de los municipios del condado de Cherokee, medida que ha permanecido vigente desde la era de la Prohibición hace un siglo.

Cuatro helicópteros médicos transportaron a una mujer adulta y tres niños a centros de traumatología en Birmingham. La mujer murió posteriormente a causa de sus heridas, informaron las autoridades. Los otros cuatro niños fueron trasladados en ambulancias hacia un hospital en Rome, Georgia.

Rogers dijo que se les ha informado a las autoridades que ninguno de los nueve pasajeros en el vehículo todo terreno llevaba algún tipo de dispositivo de sujeción.

"Estoy seguro de que no se recomienda tener a nueve personas, especialmente niños pequeños, en un RZR sin llevar arneses de seguridad", afirmó Shaver.

"No hay nada que diga que todos los que se suben a un side-by-side deben estar sujetos", comentó Rogers. "Es una de esas cosas en las que se debe asumir la responsabilidad personal para garantizar tu propia seguridad y la de aquellos que están a tu cuidado".

Los niños heridos tenían entre 1 y 12 años de edad. El forense del condado de Cherokee, Paul McDonald, señaló el domingo en un mensaje de texto a The Associated Press que el hombre que murió era el padre de los siete niños y que la mujer era la madre de tres de los niños.

Todas las víctimas eran residentes de Georgia, indicó McDonald.

No se han divulgado identidades a la espera de notificaciones a la familia. Rogers dijo que las autoridades no conocían el estado médico de ninguno de los niños ni tenían actualizaciones sobre sus condiciones.

Las dos personas en el otro ATV no resultaron heridas e intentaron prestar ayuda, señaló Shaver.

El lugar del accidente es una ubicación remota y de difícil acceso dentro del parque. El personal del parque, ubicado a unos 120 kilómetros (75 millas) al noreste de Birmingham, tuvo que escoltar al personal médico hasta el lugar.