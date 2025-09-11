Avión para repatriar a trabajadores detenidos no tiene fecha de salida

Un avión chárter surcoreano llegó a Atlanta para llevar de regreso a los trabajadores surcoreanos detenidos durante una redada de inmigración en Georgia la semana pasada, pero funcionarios del aeropuerto dijeron que el vuelo de repatriación previsto para el miércoles había sido cancelado.

Tras una reunión de alto nivel entre funcionarios de Estados Unidos y Corea del Sur el miércoles por la mañana, no hubo información inmediata sobre cuándo se producirá la marcha de los trabajadores. Un vocero del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta dijo por la tarde que un vuelo planeado había sido cancelado y no se había reprogramado. FOLKSTON, Georgia /AP