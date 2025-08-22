Golpea Erin a North Carolina

El huracán Erin azotó el jueves la cadena de islas de Carolina del Norte con fuertes vientos y olas que inundaron parte de la carretera principal y se adentraron bajo las casas frente a la playa, mientras la monstruosa tormenta comenzaba a alejarse lentamente de la costa este estadounidense.

Los meteorólogos predijeron que la tormenta alcanzará su punto máximo el jueves y señalaron que se debilitará lentamente en los próximos días conforme se aleje más hacia el mar.

Se anticiparon condiciones de tormenta tropical en partes de las islas de Carolina del Norte conocidas como Outer Banks y la costa de Virginia, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes en Miami. En Bermudas se advirtió a residentes y turistas que se mantengan fuera del agua, ya que se esperan mares agitados hasta el viernes.

Se registraron inundaciones a lo largo de parte de la costa de Carolina del Norte y del Atlántico medio, indicó el centro el jueves por la mañana. Las autoridades predijeron que las mayores marejadas generarán corrientes de resaca que podrían resultar mortales desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

Grandes olas empujan el agua sobre las carreteras

A medida que las bandas exteriores de Erin rozaban los Outer Banks, las olas rompieron las dunas en la isla Hatteras e inundaron la ruta principal que conecta las islas barrera y se arremolinaban bajo un puñado de casas elevadas precariamente sobre la playa. Partes de la Carretera 12 permanecieron cerradas el jueves, y la conexión de la isla Ocracoke con su terminal de ferry fue cortada.

Melinda Meadows, gerente de propiedades del Cape Hatteras Motel en Buxton, dijo que una puerta fue arrancada de una vivienda y algunos muros fueron derribados.

"Es la fuerza detrás del agua", declaró al canal WRAL-TV.

Más al norte, en el muelle de Jennette en Nags Head, donde los vientos sostenidos alcanzaron los 72 km/h (45 mph) muy temprano el jueves, docenas de personas tomaban fotografías de las enormes olas chocando contra la estructura en medio de la lluvia intensa. Un hombre estaba pescando.

"Esta es la naturaleza en su mejor momento", afirmó David Alan Harvey de Nags Head el jueves por la mañana. "Me encanta esto. Me encantan estas tormentas".

No estaba preocupado por estar en el muelle y señaló que lo consideraba más seguro que la mayoría de los otros lugares.

"Conducir mi auto es mucho más peligroso que esto", añadió.

Cierran playas a lo largo de la costa

Las playas estaban cerradas para nadar el jueves en la ciudad de Nueva York, y algunas otras en Nueva Jersey, Maryland y Delaware estaban vetadas temporalmente. Se pronosticaron inundaciones costeras moderadas y generalizadas para las áreas bajas de Long Island y partes de la ciudad de Nueva York.

Frente a Massachusetts, la isla Nantucket podría ver olas de más de tres metros (10 pies) esta semana.

Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que incluso si alguien cree que sabe cómo manejar una corriente de resaca, no es seguro.

"Puedes estar tan al tanto como quieras", subrayó. "Aún puede ser peligroso".

Se pronostican inundaciones costeras por enorme oleaje

Las inundaciones costeras y la erosión eran una gran preocupación en muchas comunidades frente a la playa. En Carolina del Norte, las olas se estimaron tan altas como 5,5 metros (18 pies) el jueves por la mañana, según reportes meteorológicos locales.

Docenas de casas de playa ya desgastadas por la erosión crónica y las dunas protectoras podrían estar en riesgo, advirtió David Hallac, superintendente de la Costa Nacional de Cabo Hatteras.

Erin sigue siendo un huracán de peligro cuando se dirige hacia el mar

Erin se ha convertido en un sistema inusualmente grande y engañosamente preocupante, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden a lo largo de 965 kilómetros (600 millas), aproximadamente el doble del tamaño de un huracán promedio.

El Centro Nacional de Huracanes también seguía dos perturbaciones tropicales lejos en el Atlántico que podrían evolucionar en tormentas con nombre en los próximos días. Con miles de millas de agua oceánica cálida, los huracanes conocidos como tormentas de Cabo Verde son algunos de los más peligrosos que amenazan a América del Norte.