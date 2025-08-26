Tormenta Juliette se forma en el Pacífico

MIAMI

La tormenta tropical Juliette se formó el lunes en el océano Pacífico a cientos de kilómetros de la península de Baja California, en México, al tiempo que la tormenta tropical Fernand se desplazaba por el Océano Atlántico. No había alertas ni advertencias costeras en vigor para ninguna de las tormentas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Juliette no representaba una amenaza inmediata para tierra, resaltaron los meteorólogos. La tormenta se encontraba unos 760 kilómetros (470 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California. El meteoro tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (60 millas por hora) luego de fortalecerse durante el día. El meteoro se desplazaba en dirección oeste-noroeste a 22 km/h (14 mph). Los meteorólogos indicaron que se tiene previsto que Juliette siga ganando fuerza en las próximas horas y podría convertirse en huracán para el martes.



